Έτσι τρέλανε ο Άλισον τον Κλοπ και την… κόρη του!

Αυτό θα πει ομαδική δουλειά! Ναι μεν ο Μοχάμεντ Σαλάχ «μίλησε» για μία ακόμα φορά και με το υποδειγματικό πλασέ του στο 23′ χάρισε τη νίκη στην Λίβερπουλ με το 1-0 επί της Μπράιτον, όμως είναι πολύ πιθανό το 3 στα 3 για τους κόκκινους να μην ερχόταν ποτέ αν δεν υπήρχε κάτω από την εστία ο κέρβερος που λέγεται Άλισον.

Ο Βραζιλιάνος κίπερ δεν ενοχλήθηκε σχεδόν καθόλου στην πρεμιέρα απέναντι στην Γουέστ Χαμ και έκανε τα… τυπικά στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, με το ματς του Σαββάτου να είναι πάντως διαφορετική υπόθεση.

Και εκείνος όμως δεν είναι ένας συνηθισμένος τερματοφύλακας και το έδειξε στην πράξη λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα, με τους φιλοξενούμενους να είναι έτοιμοι να σηκώσουν τα χερια και να πανηγυρίζουν αλλά να «κατεβάζει τα ρολά» αποκρούοντας σε κόρνερ ενστικτωδώς κοντινή κεφαλιά που ήταν έτοιμη να γράψε το 1-1.

Το πόσο αυτοπεποίθηση αισθάνεται ο Βραζιλιάνος παίζοντας για τους “κόκκινους” το είχε δείξει και αρκετά λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στο 68′, όταν άφησε την περιοχή του και πρόλαβε παίκτη της Μπράιτον που κυνηγούσε τη μπάλα, περνώντας την με μαεστρία από πάνω του!

Ε, μάλλον η παρουσία της κόρης του για πρώτη φορά στις εξέδρες του Άνφιλντ έπαιξε και αυτή το ρόλο της στο κρεσέντο του…

The way @Alissonbecker just does this without any hesitation 😌😌 pic.twitter.com/MYEpdU3Zpt

— Rahul (@_RahulTanna) August 25, 2018