Έτοιμη η πρώτη κερκίδα ορθίων στην Αγγλία

H αναμέτρηση μεταξύ της Σρούσμπερι και της Μπράντφορντ για την 1η αγωνιστική της League One έχει ξεχωριστή σημασία, αφού έκανε ντεμπούτο η κερκίδα των ορθίων. Η αγγλική ομάδα ενημέρωσε μέσω των social media πως έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πρώτη στην Αγγλία και την Ουαλία που αποκτά safe standing.

Αντίθετα στη Σκωτία και πιο συγκεκριμένα στο “Σέλτικ Παρκ”, υπάρχει ανάλογη κερκίδα εδώ και δύο χρόνια, ώστε να μπορούν όσοι οπαδοί της επιθυμούν να βλέπουν όρθιοι τα εντός έδρας παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κερκίδες ορθίων είχαν καταργηθεί στην Αγγλία μετά τα τραγικά γεγονότα του Χίλσμπορο.

