Η Τσέλσι ανακοίνωσε κι επίσημα πως ο Μαουρίτσιο Σάρι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λονδίνου. Ο Ιταλός τεχνικός θα είναι ο αντικαταστάτης του Αντόνιο Κόντε, ο οποίος αποχώρησε από τους μπλε και θα υπογράψει συμβόλαιο τριών χρόνων.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!

Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2018