Επική ομιλία του Κλοπ πριν από το φιλικό με Σέλτικ (vid)

Απόλυτα εναρμονισμένος με το χαλαρό κλίμα της φιλικής αναμέτρησης με την Σέλτικ εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός ήταν σε μεγάλη φόρμα και λίγο πριν τον φιλανθρωπικό αγώνα #AMatchForCancer και αυτό φάνηκε από την ομιλία του.

«Κάποιος έγραψε στον πίνακα το όνομα του Χέσκεϊ, αλλά δεν είναι εδώ. Πριν αρχίσουμε να τον βρίζουμε, ας βεβαιωθούμε πρώτα ότι είναι καλά», είπε διαπιστώνοντας τις πρώτες «απώλειες».

Ωστόσο ο Κλοπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του αγώνα αφού ο αντίπαλος δεν έδειχνε να τον τρομάζει: «Δεν θα πρέπει να ανησυχείτε. Είδα την ομάδα τους. Πόσο είναι ο Στόιτσκοφ; Στην ηλικία μου; Πιο μεγάλος;».

Η χαλαρότητά του φάνηκε και στο χρόνο συμμετοχής που θα είχε ο κάθε παίκτης: «Μπορείτε να παίξετε όσο αντέχετε, δεν με νοιάζει. Μετά από 10, 15 ή 20 λεπτά, αν αισθανθείτε ότι δεν είστε στην καλύτερη φόρμα, πιστέψτε με, θα το έχουμε δει εμείς 5 λεπτά νωρίτερα».

Μετά την ιστορική αυτή συνομιλία, οι παίκτες αποθέωσαν με χειροκρότημα τον προπονητή τους, πράγμα που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ίδιο που σχολίασε: «Ουάου! πρώτη φορά συμβαίνει αυτό!».

“You can decide how long you play, I don’t care!” 🤣🤣

Klopp’s hilarious #AMatchForCancer teamtalk… pic.twitter.com/bPNkBreBcO

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2018