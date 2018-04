Μέσω βίντεο, η Λίβερπουλ παρουσίασε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2018-2019.

Εικόνες από την πόλη του Λίβερπουλ, γύρω από το «Άνφιλντ», μέσα σε αυτό και από τα αποδυτήρια της ομάδας περιλαμβάνει το εκπληκτικό βίντεο το οποίο έφτιαξαν οι «κόκκινοι» για να παρουσιάσουν τη φανέλα που θα φορούν οι παίκτες την επόμενη σεζόν.

Δείτε το:

We are Liverpool. The story continues… pic.twitter.com/9R0cbSFcCo

— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2018