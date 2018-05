Εγχειρίστηκε ο Φέργκιουσον, το μήνυμα της Γιουνάιτεντ

Ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μάκλσφιλντ λόγω αιματώματος στον εγκέφαλο και όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Αν και αρχικά γράφτηκε πως ο 76χρονος προπονητής θα υποβληθεί απόψε σε χειρουργική επέμβαση, εντούτοις λίγο αργότερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέβη σε ενημέρωση για την υγεία του άλλοτε τεχνικού της, τονίζοντας πως υποβλήθηκε ήδη στην απαραίτητη επέμβαση!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναφέρουν πως «η διαδικασία πήγε πολύ καλά, αλλά ο Σερ Άλεξ θα χρειαστεί αρκετές μέρες εντατικής θεραπείας για να αναρρώσει», ζητώντας παράλληλα από όλο τον κόσμο να δείξει διακριτικότητα στο θέμα.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018