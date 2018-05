Άρσεναλ: Συμφώνησε και ανακοινώνει Έμερι

Και ο εκλεκτός της Άρσεναλ για να πάρει τη θέση στην άκρη του πάγκο της μετά την αποχώρηση του Αρσέν Βενγκέρ είναι ο Ουνάι Έμερι.

Δημοσιογράφος του BBC αποκάλυψε ότι οι «κανονίερηδες» πήραν την απόφασή τους και θα προσλάβουν τον Ισπανό ως νέο τεχνικό της ομάδας.

Όπως επισημαίνει πρόκειται για ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ομάδας το οποίο ακολούθησε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, με την ανακοίνωση και την παρουσίασή του να αναμένονται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Την είδηση αυτή πια, την μεταδίδουν και άλλα βρετανικά ΜΜΕ μεταφέροντας, ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες, με εκείνες του Ντέιβιντ Ορνστέιν.

BREAKING: Arsenal to appoint Unai Emery as new manager. Thorough process produced 46yo Spaniard as unanimous choice. Available after leaving #PSG (1 Lg1 title, 4 cups), previously Sevilla (3 EL wins), not fluent English. Announcement + press conference likely later this week #AFC

— David Ornstein (@bbcsport_david) May 21, 2018