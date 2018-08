Αργά και σταθερά βήματα για Μανέ

Η Λίβερπουολ πριν από λίγο καιρό προχώρησε επίσημα σε επέκταση του συμβολαίου του Μοχάμεντ Σαλάχ, και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και με τον Σάντιο Μανέ. Οι άνθρωποι των «ρεντς» βρίσκονται εδώ και κάποιο διάστημα σε συζητήσεις με τον Σενεγαλέζο επιθετικό, αλλά οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Standard, David Lynch, μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς και το κλίμα είναι θετικό. Απλώς, παρατηρείται μια καθυστέρηση.

Η Λίβερπουλ παραμένει αισιόδοξη ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Μανέ, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2021.

Liverpool’s contract discussions with Sadio Mane have been ‘postive’ but progress has been slow.

The club remain optimistic that they can extend the winger’s deal, that currently ends in 2021.

