Αποθέωση για Κάριους στο Άνφιλντ (vid)

Στον τελικό του Champions league ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία μοιραίος, καθώς με δικά του λάθη στέρησε από την Λίβερπουλ την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά». Οι… κόκκινοι ενισχύθηκαν στην θέση αυτή αποκτώντας τον Άλισον, με τον κόσμο της ομάδας ωστόσο να δείχνει στο φιλικό με τη Τορίνο πως στηρίζει τον Γερμανό. Και το έκανε με εξαιρετικό τρόπο, καθώς στο 73′, την στιγμή που ο Κάριους έπαιρνε τη θέση του Άλισον, όλοι στο Άνφιλντ σηκώθηκαν όρθιοι και αποθέωσαν τον Γερμανό!

Heart warming reception for Loris Karius after receiving a round of applause from the Liverpool fans 🔴👏🏻 #LFC pic.twitter.com/6nvSJkSAvk

— AnfieldTunnel (@AnfieldTunnel) August 7, 2018