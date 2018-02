Ανανέωσε με Άρσεναλ ο Εζίλ! (vid)

Ριζώνει στην Άρσεναλ ο Μεσούτ Εζίλ! Η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος ανήκει στο σύλλογο από το 2013. Ο Γερμανός άσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2021, με τις εβδομαδιαίες απολαβές του να ξεπερνούν τις 300.000 λίρες(!) και να γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής των Λονδρέζων!

Στα 4,5 χρόνια που βρίσκεται στην Άρσεναλ, ο Εζίλ έχει κατακτήσει τρία Κύπελλα Αγγλίας, μετρώντας συνολικά 182 συμμετοχές, 36 γκολ και 61 ασίστ. «Είμαι περήφανος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Άφησα την καρδιά μου να αποφασίσει. Όπως έλεγα πάντα, νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ και έχω υψηλό κίνητρο για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα τα προσεχή χρόνια. Μία φορά κανονιέρης, για πάντα κανονιέρης»έγραψε στο μήνυμά του στο Instagram ο Εζίλ.

#WeveGotOzil – and he’s not going anywhere 🔴 pic.twitter.com/s9hk8l8fyJ

— Arsenal FC (@Arsenal) February 1, 2018