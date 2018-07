Ανακοίνωσε τον Μαχρέζ η Μάντσεστερ Σίτι! (vid)

Το σίριαλ της μεταγραφής του Ρiγιάντ Μαχρέζ στην Μάντσεστερ Σίτι, μετά από αρκετούς μήνες έλαβε επιτέλους τέλος.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν επίσημα το βράδυ της Τρίτης, την απόκτηση του Αλγερινού μεσοεπιθετικού, που έγραψε ιστορία με την Λέστερ και κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2015/16.

O 27χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «Πολίτες» μέχρι το καλοκαίρι του 2024 που εκταμίευσαν το ποσό των 60 εκατομμυρίων λιρών να τον κάνουν δικό τους.

Need to update that Twitter handle, @Mahrez22 😉#welcomeriyad pic.twitter.com/AkvZbDMFtN

— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018