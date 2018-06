Ανακοίνωσε το ταλέντο της Πορτογαλίας με €22.000.000 η Γιουνάιτεντ

Επένδυση στην αγορά που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ο Ζοσέ Μουρίνιο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» που παρακολουθούσαν καιρό την περίπτωση του, με αστραπιαίες κινήσεις έκλεισαν τον 19χρονο δεξιό μπακ-χαφ της Πόρτο, Ντιόγκο Νταλότ που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην χώρα του.

Μολονότι ξεκίνησε ως εξτρέμ, με τις συγκρίσεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι συνεχείς στο ξεκίνημα της καριέρας του, ο Νταλότ οπισθοχώρησε στην θέση του μπακ, όπου φέτος είχε 6 συμμετοχές στην πορεία τίτλου των δράκων.

Η μεταγραφή στοίχισε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22 εκατομμύρια ευρώ (ο Νταλότ υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών) και είναι η δεύτερη των «κόκκινων διαβόλων» σε ισάριθμες ημέρες μετά την απόκτηση του Φρεντ από την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

