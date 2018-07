Ανακοίνωσε ταλαντούχο Ολλανδό αμυντικό η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Την απόκτηση του εξαιρετικά ταλαντούχου αμυντικού, Φιλίπε Σάντλερ από την Τζβόλε ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τρίτης.

Κάτοικος «Etihad» έγινε ο 21χρονος εξαιρετικά ταλαντούχος Ολλανδός αμυντικός, Φιλίπε Σάντλερ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Οι «Πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα, εκταμίευσαν το ποσό των 2.5 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Τζβόλε.

City are delighted to confirm the signing of Dutch defender Philippe Sandler. #WelcomePhilippe https://t.co/P3ogNBKr5D

— Manchester City (@ManCity) July 31, 2018