Ανακοίνωσε Νταλό η Γιουνάιτεντ!

Μια ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη χθεσινή απόκτηση του Φρεντ. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσε το deal με την Πόρτο για τον Ντιόγκο Νταλό! Ο 19χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 5+1 χρόνια, με τη μετακίνησή του από την Πόρτο να κοστίζει περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Στον νεοαποκτηθέντα άσο των «κόκκινων διαβόλων», ο special one βλέπει τον μελλοντικό βασικό οπισθοφύλακα του συλλόγου, καθώς τον θεωρεί τον πιο ταλαντούχο φουλ-μπακ σε αυτές τις ηλικίες. Φέτος ο Νταλό είχε 6 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με την πρώτη ομάδα της Πόρτο, ενώ αγωνίστηκε πολύ στη δεύτερη ομάδα των «δράκων».

Today just got a whole lot better…https://t.co/bG1As7Jr2k #BemvindoDalot #MUFC pic.twitter.com/samRbFXaVt

— Manchester United (@ManUtd) June 6, 2018