Ανακοίνωσε Γουίλσιρ η Γουέστ Χαμ! (pic)

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε και επίσημα και ο Ζακ Γουίλσιρ ανήκει πλέον στη Γουέστ Χαμ! Τα Σφυριά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άγγλου μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γουίλσιρ αποχώρησε ως ελεύθερος από την Άρσεναλ μετά από συζήτηση με τον Ουνάι Έμερι, καθώς κατάλαβε ότι δεν θα έχει το ρόλο που θέλει στους Κανονιέρηδες.

Παρόλο που έφτασε κοντά στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουίλσιρ παρέμεινε τελικά στο Λονδίνο και φόρεσε τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Δείτε την ανακοίνωση:

Our new midfielder has arrived… #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ

— West Ham United (@WestHamUtd) July 9, 2018