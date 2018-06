Ανακοίνωσε Φρεντ η Γιουνάιτεντ

Η πρώτη μεταγραφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το φετινό καλοκαίρι είναι γεγονός!

Οι «κόκκινοι διάβολοι», όπως αναμενόταν, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φρεντ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον παίκτη να παίρνει ειδική άδεια από την εθνική Βραζιλίας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το κόστος της μεταγραφής από τους Ουκρανούς έφτασε τα 60 εκατ. ευρώ και ο αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018