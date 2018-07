Άλισον: «Είναι η πρώτη μου μέρα αλλά νιώθω πως βρίσκομαι σπίτι μου»

Ο 25χρονος τερματοφύλακας, Άλισον Μπέκερ μετά τις διακοπές του επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς και σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα Λίβερπουλ και μιλώντας στο site του συλλόγου ανέφερε πως νιώθει σαν το σπίτι του.

«Ήταν μια ωραία μέρα για την οποία ανυπομονούσα. Είχα μερικές μέρες να ξεκουραστώ και να μείνω με την οικογένειά μου, αλλά όλοι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε για τη νέα σεζόν. Είναι μόλις η πρώτη μέρα μου εδώ αλλά νιώθω πως είμαι σπίτι».

“It’s only my first day and I feel at home already!” 🙌@Alissonbecker on his first day at #LFC 👉 https://t.co/5BqzTa07xk pic.twitter.com/WNR7RjQF9X

— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2018