Ακινφέουα: Προτιμά το κοτόπουλο από την Τσέλσι!

Ο Αντεμπάγιο Ακινφέουα έβαλε τέλος στις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται στο μετεγγραφικό στόχαστρο της Τσέλσι και του Αντόνιο Κόντε με χιουμοριστικό τρόπο. Η επιθυμία της Τσέλσι να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή είναι γνωστή, ωστόσο σύμφωνα με τον Ακινφένουα δεν γίνεται να βρίσκεται στην λίστα του Ιταλού τεχνικού και της ομάδας του Λονδίνου, καθώς δεν επιτρέπεται το κοτόπουλο στην προπόνηση. Την απάντηση του έδωσε μέσω twitter: «Ξύπνησα ακούγοντας τις φήμες για την Τσέλσι! Είμαι κολακευμένος, όμως ενημερώθηκα ότι ο Κόντε δεν επιτρέπει το κοτόπουλο στο προπονητικό κέντρο, οπότε συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πάω».

Woke up hearing the Chelsea rumors, I’m flattered ❤️ but I’ve heard Conte don’t allow chicken at the training ground sorry can’t do it 🤣🤣🤣🤣 #ForTheLoveOfChicken https://t.co/nSoBwmdvGa

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) January 19, 2018