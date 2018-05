Ο Ζλάταν… νοσταλγεί Γιουνάιτεντ και Μουρίνιο: «Μου λείπετε»! (vid)

Σε μήνυμα που δημοσιεύεται στα social media της Γιουνάιτεντ, ο Σουηδός σούπερ σταρ αναφέρει ότι του λείπουν οι “κόκκινοι διάβολοι”, αλλά και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

«Βλέπω ότι πάτε καλά. Καταφέρατε να προκριθείτε στον τελικό του κυπέλλου, κάτι που το χάρηκα παρότι δεν είμαι εκεί. Εδώ όλα είναι καλά και απολαμβάνω τον ήλιο κάθε μέρα. Θέλω να πω σε όλους τους οπαδούς ότι μου λείπετε, μου λείπει να παίζω στο Όλντ Τράφορντ και να βλέπω όλες αυτές τις κόκκινες φανέλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας καθώς και τους συμπαίκτες μου. Κόουτς μου λείπεις και εσύ επίσης. Ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις για να κερδίσεις. Δεν είναι μυστικό», λέει μεταξύ άλλων ο Ζλάταν.

When Zlatan talks, you listen.

🔊 Turn your volume up and hear this special #MUFCPOTY message from @Ibra_official! pic.twitter.com/e3Z2B4YXF7

— Manchester United (@ManUtd) May 1, 2018