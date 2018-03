Ο γλύπτης της αποτυχημένης προτομής του Κριστιάνο έφτιαξε καινούργια [video]

Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που παρουσιάστηκε η προτομή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο αεροδρόμιο της ιδιαίτερης πατρίδας του, Μαδέιρα και έγινε χαμός με το πόσο αποτυχημένη ήταν. Τώρα, το «Bleacher Report» ζήτησε από τον γλύπτη Εμάνουελ Σάντος να φτιάξει μία καινούργια και να μιλήσει γι’ αυτό.

Ο Σάντος αφού έβαλε τα κλάματα, καθώς είχε πιεστεί πολύ από εκείνη την κατακραυγή, παρουσίασε έναν διαφορετικό Κριστιάνο, ο οποίος μάλλον είναι πιο ταιριαστός στην πραγματικότητα, αν και πάλι έχει τα θεματάκια του.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2018