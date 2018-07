Ξέσπασμα του Μακρόν με το σφύριγμα της λήξης (pic)

Ο πρόεδρος της Γαλλίας παρακολούθησε το σπουδαίο παιχνίδι μαζί με την ομόλογό του από την Κροατία Κολίντα Γκράμπαρ – Κιτάροβιτς.

Με το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Πιτάνα που έφερε τη Γαλλία και πάλι στην κορυφή του κόσμου ο Γάλλος πρόεδρος ξέσπασε στις εξέδρες.

The exact moment Emmanuel Macron realized France had won the #WorldCupFinal #FRA #FRACRO pic.twitter.com/JZRFhPR6av

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) July 15, 2018