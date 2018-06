Βροχή τερμάτων: Ποντάρετε Megabet Plus για το over Πορτογαλίας-Ισπανίας

Ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική στο Μουντιάλ της Ρωσίας που συνεχίζεται με άλλους τρεις αγώνες: Πορτογαλία-Μαρόκο (15:00), Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία (18:00) και Ιράν-Ισπανία (21:00).

Η Megabet Plus προσφέρει τόσο στην ιστοσελίδα της, www.megabetplus.com.cy, όσο και στα πρακτορεία, τις περισσότερες επιλογές και τις καλύτερες αποδόσεις για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Διαθέσιμα θα βρείτε πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα για μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία.

15:00: Πορτογαλία-Μαρόκο

Η Πορτογαλία είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από το Μαρόκο, διαθέτει έναν ασταμάτητο Κριστιάνο Ρονάλντο, και πάει φουλ για τη πρώτη νίκη στην διοργάνωση. Πάντως οι Μαροκινοί θα τα δώσουν όλα καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία για διάκριση.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus, η Πορτογαλία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα καθώς ο άσος έχει απόδοση 1.66, ενώ το διπλό του Μαρόκου είναι στο 5.46. Όσον αφορά το ισόπαλο αποτέλεσμα, η απόδοση είναι στο 3.49. Για τις αποδόσεις των τερμάτων, η επιλογή του over 2.5 είναι 2.09, ενώ για το under 2.5 είναι 1.75. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 2.05.

18:00: Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία

Η Ουρουγουάη μπορεί να κέρδισε με το ζόρι την Αίγυπτο στην πρεμιέρα, όμως έπαιξε επιθετικά και δύσκολα θα συνεχίσουν να έχουν αστοχία οι Σουάρες και Καβάνι απέναντι στην χειρότερη ομάδα του Μουντιάλ.

Είναι πιθανόν το σκορ να πάει ψηλά, με την επιλέγουμε Over 2.5 να έχει απόδοση 1.64, ενώ το under 2.5 έχει απόδοση 2.28. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 2.47.

21:00: Ιράν-Ισπανία

Η Ισπανία απέδωσε κατά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο απέναντι στην Πορτογαλία. Μπορεί το Ιράν να είναι δυνατή ομάδα μεσοαμυντικά, όμως δύσκολα θα ακολουθήσει το ρυθμό των Ισπανών.

Οι Ίβηρες έδειξαν παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρεμιέρα, οπότε αναμένεται ότι θα μπουν αρκετά γκολ. Η απόδοση για το over 2.5 είναι 1.82, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.00. Η επιλογή για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 2.51.

Ανοίξτε έναν λογαριασμό σήμερα στην www.megabetplus.com.cy και λάβετε 100 % μπόνους εγγραφής μέχρι €100. Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα μας και θα έχετε την δυνατότητα να ποντάρετε άμεσα σε ένα τεράστιο αριθμό αγώνων και αγορών.

Να ενημερώσουμε τους πελάτες μας, πως η ιστοσελίδα της Megabet Plus παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης των δημοφιλών υπηρεσιών Skrill και Neteller για διαχείριση των χρημάτων τους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης με τραπεζικό έμβασμα, πιστωτική κάρτα (VISA/Mastercard) καθώς επίσης με Paysafe.