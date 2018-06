Τρελό «πάρτι» στο Twitter με Ντε Χέα-Κάριους!

Είναι αναντίρρητα ένας από τους κορυφαίους γκολκίπερ όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο και για αυτό άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τεράστιες προσπάθειες (χωρίς επιτυχία) να τον αρπάξει μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και όμως… Η πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ρωσίας επεφύλαξε μία δυσάρεστη έκπληξη στον Νταβίντ Ντε Χέα καθώς δέχτηκε ένα γκολ που όχι απλά δεν συνηθίζεται για την κλάση του αλλά είναι αυτά που σε σημαδεύουν για χρόνια.

Ήταν το 44ο λεπτό στο ντέρμπι της Ισπανίας με την Πορτογαλία με το σκορ στο 1-1, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιχείρησε να τον νικήσει με αριστερό σουτ από το ύψος της περιοχής και ο Ισπανός έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του προς κατάπληξη όλων, για να πάει η ομάδα του Σάντος με προβάδισμα ενός γκολ στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Το τρομερό είναι πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από το τεράστια λάθος του, ο Ντε Χέα έγινε αποδιοπομπαίος τράγος στα social media, με αποτέλεσμα να μπει στη ζυγαριά σύγκρισης με τα δύο απίστευτα λάθη του Λόρις Κάριους στον τελικό του Champions League και κόστισαν στην Λίβερπουλ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ TWEETS ΓΙΑ ΚΑΡΙΟΥΣ-ΝΤΕ ΧΕΑ:

Name: David De Gea Inner Spirit: Karius Weakness: Cristiano Ronaldo#WorldCup #PORSPA pic.twitter.com/K2msb4Qwol — Iyá Lájè Of Lagos (@newscantell) June 15, 2018

De Gea for Man Utd: Carry us

De Gea for Spain: Karius pic.twitter.com/Mnhcq9vCqb — MG (@IVIartin_) June 15, 2018

David De Gea next time he meets Karius. #WorldCup pic.twitter.com/WPRH0exNu1 — 9GAG Football ⚽ (@9GAGFootball) June 15, 2018

#WorldCup the hairstyle must be the problem

De Gea. Karius pic.twitter.com/aNtBqJkt6s — The_finesse_kid (@kalehdonian) June 15, 2018

RT for Karius. Like for De Gea. pic.twitter.com/YHNg7Wxmr7 — Zarry Hendrik (@zarryhendrik) June 15, 2018