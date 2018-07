Σε κλειστό κλαμπ ο Ντεσάν: Το πήρε και ως παίκτης και ως προπονητής

Ο Ντιντιέ Ντεσάν με την κατάκτηση του δεύτερου Παγκόσμιου Κυπέλλου για την Γαλλία έγινε ο τρίτος προπονητής στην ιστορία του Μουντιάλ που το έχει κατακτήσει κι ως παίκτης.

Γαλλία επιβλήθηκε με 4-2 της Κροατίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και φεύγει από τα γήπεδα της Ρωσίας με το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του Μουντιάλ.

Αυτό το Παγκόσμιο, όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον προπονητή των «τρικολόρ», Ντιντιέ Ντεσάν.

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής έχει κατακτήσει το Μουντιάλ τόσο ως προπονητής όσο κι ως παίκτης. Το 1998 ήταν αρχηγός της γαλλικής ομάδας που επικράτησε με 3-0 της Βραζιλίας και έφτασε στην κατάκτηση του Μουντιάλ για πρώτη φορά.

Είκοσι χρόνια αργότερα κατακτά και πάλι την διοργάνωση αλλά από τη θέση του προπονητή. Στο κλειστό αυτό κλαμπ βρήκε άλλους δυο που έχουν κατακτήσει το Μουντιάλ τόσο ως παίκτες όσο κι ως προπονητές.

Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ κατέκτησε ως παίκτης το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 με τη Δυτική Γερμανία κόντρα στην Ολλανδία ενώ ως προπονητής την αντίστοιχη διοργάνωση του 1990 κόντρα στην Αργεντινή

Ο Μάριο Ζαγκάλο κατέκτησε με την εθνική Βραζιλίας ως παίκτης δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Το 1958 κόντρα στην Σουηδία και το 1962 κόντρα στην Τσεχοσλοβακία, ενώ οδήγησε τη «σελεσάο» στον τίτλο το 1970 κόντρα στην Ιταλία.

