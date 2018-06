Ρωσία ή Ουρουγουάη για πρωτιά; ΣΟΥΠΕΡ αποδόσεις και αγορές στην Stoiximan!

Τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων, όπου θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα με τις ομάδες που θα συνεχίσουν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει πάνω από 330 αγορές για κάθε παιχνίδι για να πάτε και σήμερα ταμείο!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Και, όπως πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μεγάλα παιχνίδια (στον πρώτο όμιλο στο παιχνίδι Ουρουγουάη-Ρωσία), 0% γκανιότα!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Στον πρώτο όμιλο, η Ρωσία και η Ουρουγουάη έχουν προκριθεί στον επόμενο γύρο και θα παλέψουν για την πρωτιά. Η Ρωσία ευνοείται στην ισοβαθμία λόγω του +7 που έχει στο goal average έναντι του +2 της Ουρουγουάης. Για να τερματίσει πρώτη η Ρωσία της αρκεί μία ισοπαλία, ενώ η «σελέστε» θέλει μόνο νίκη.

Η νίκη της Ουρουγουάης έχει απόδοση 2.83, η ισοπαλία 3.13 και η νίκη της Ρωσίας 3.03. Το over 2.5 γκολ δίνει 2.35, το over 3.5 γκολ δίνει 4.50 και το under 1.5 γκολ έχει απόδοση 2.65. Στο 1.95 το GG! Ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι; Στο 4.75 η απόδοση για τον Σουάρες, στο 5.25 για τον Καβάνι, στο 5.50 για τον Σμολόφ και στο 9.00 για τον Τσερίσεφ. Γκολ του Γκοντίν και νίκη της Ουρουγουάης δίνει 18.00! Γκολ του Τζιούμπα και νίκη της Ρωσίας δίνει 5.75. Γκολ του Καβάνι και του Τσερίσεφ έχει απόδοση 12.00. Γκολ του Σουάρες με κεφαλιά δίνει 8.00. Γκολ του Στουάνι στο δεύτερο ημίχρονο έχει απόδοση 6.50. Γκολ-φάουλ του Σουάρες έχει απόδοση 18.00!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Το παιχνίδι Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος είναι για το γόητρο και την αποφυγή της τελευταίας θέσης, αφού οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί. Στο 4.84 η νίκη της Σαουδικής Αραβίας, στο 3.60 η ισοπαλία, στο 1.80 η νίκη της Αιγύπτου. Το GG δίνει 1.88. Νίκη της Αιγύπτου και στα δύο ημίχρονα δίνει 5.00, ενώ γκολ της και στα δύο ημίχρονα έχει απόδοση 2.88. Σε ποιο ημίχρονο θα βάλει περισσότερα γκολ η Σαουδική Αραβία; Στο πρώτο 4.20, στο δεύτερο 2.88, τα ίδια 1.91. Θα αποχαιρετήσει το Μουντιάλ με γκολ ο Σαλάχ; Απόδοση 2.00 για το ενδεχόμενο να σκοράρει. Στο 3.75 η απόδοση αν σκοράρει πρώτος. Στο 6.00 η απόδοση αν βλέπετε να βάζει δύο ή περισσότερα γκολ. Στο 24.00 το χατ-τρικ του Σαλάχ!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ επιλογές που προσφέρει η Stoiximan σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που θα ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.