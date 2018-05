Ράσφορντ: «Μαμά, πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλήφθηκε ο Μάρκους Ράσφορντ.

Μάλιστα θα αυτό θα είναι το πρώτο Μουντιάλ για τον 20χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι φυσικά που τον κάνει να… πετά από τη χαρά του.

Η πρώτη αντίδραση, λοιπόν, του Ράσφορντ μετά και την ανακοίνωση της 23μελούς αποστολής ήρθε μέσω twitter, με τον Άγγλο να ευχαριστεί την μητέρα του για τη στήριξη της όλα αυτά τα χρόνια, καλώντας την παράλληλα να… ετοιμαστεί για τη Ρωσία.

«Μετά από τόσα χρόνια που βρίσκεσαι δίπλα μου με κρύο και με βροχή, μαμά πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο» ήταν το ξεχωριστό μήνυμά του.

After years of you standing on the touch line in the cold and rain, Mum we’re off to the World Cup! 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/JOCj5oBCtN

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 16, 2018