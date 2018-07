Πρώτο αυτογκόλ στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ! (video)

Τα έφερε έτσι η μοίρα που ο Μάριο Μάντζουκιτς, ο οποίος έστειλε την Κροατία στον τελικό με το γκολ του στην παράταση του ημιτελικού με την Αγγλία γίνεται ο μοιραίος.

Ο Κροάτης επιθετικός έστειλέ άθελα του την μπάλα στα δίχτυα κι έκανε το 1-0 για την Γαλλία σε ένα γκολ που είχε και συμβολική σημασία, αφού ο Μάντζουκιτς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει αυτογκόλ σε τελικό Μουντιάλ!

First ever own goal in a #WorldCup final.

-12th own goal of the tournament.

-71st set piece goal of the tournemanet (out of 164 goals)pic.twitter.com/l9dbSNnwVu

Via: @TelemundoSports

