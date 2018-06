Στη Βόρεια Αμερική το Μουντιάλ 2026

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου ξεκινάει τη διαδρομή του το Μουντιάλ της Ρωσίας αλλά σήμερα, άρχισε ένα άλλο Μουντιάλ, αυτό του 2026.

Το 68ο συνέδριο της FIFA αποφάσισε για την διοργάνωση που θα γίνει μετά 8 χρόνια και θα είναι το πρώτο Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων.

H κοινή προσφορά της Βόρειας Αμερικής που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κερδίζοντας στην ψηφοφορία (134 ψήφους) αυτή του Μαρόκου (65 ψήφους) που προσπάθησε να φιλοξενήσει Μουντιάλ για πέμπτη φορά μετά τις αρνήσεις που έλαβε το 1994, το 1998, το 2006 και το 2010.

The world will unite in North America! #United2026 has officially won the right to host the @FIFAWorldCup !

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/xuQAh2dBzc

— United 2026 (@united2026) June 13, 2018