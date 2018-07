Ποντάρετε Megabet Plus για την πρόκριση της Αγγλίας

Ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Μουντιάλ με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις: Σουηδία-Ελβετία (17:00) και Κολομβία-Αγγλία (21:00).

17:00: Σουηδία-Ελβετία

Τόσο η Σουηδία όσο και η Ελβετία άφησαν αρκετά καλές εντυπώσεις στην φάση των ομίλων, και φαίνεται ότι η μεταξύ τους αναμέτρηση θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για δύο δυνατές ομάδες, με ψηλά κορμιά, και αναμένεται ότι θα γίνει σκληρή μάχη για την πρόκριση.

Oι αποδόσεις της Megabet Plus δίνουν ελαφρώς φαβορί την Ελβετία καθώς η επιλογή του διπλού προσφέρει 2.63, ενώ ο άσος για νίκη της Σουηδίας δίνει 3.01. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 2.83. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.50, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.43.

21:00: Κολομβία-Αγγλία

Η Αγγλία παρουσιάζεται πιο σοβαρή σε σχέση σε σχέση με τα προηγούμενα μεγάλα τουρνουά, και σ’ αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η παρουσία του Χάρι Κέιν. Η ομάδα του Σάουθγκεϊτ δείχνει να έχει προβάδισμα κόντρα στην Κολομβία, η οποία έχει ποιότητα αλλά με τον Χάμες Ροντρίγκες ανέτοιμο, χάνει πολλή απ’ τη δυναμική της.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus, η Αγγλία έχει προβάδισμα καθώς το διπλό έχει απόδοση 1.51, ενώ το διπλό για νίκη της Κολομβίας είναι στο 3.86. Όσον αφορά το ισόπαλο αποτέλεσμα, η απόδοση είναι στο 3.02. Για τις αποδόσεις των τερμάτων, η επιλογή του over είναι 2.50, ενώ για το under είναι 1.51. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 2.17.

