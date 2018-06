O Ουμτιτί έκανε τη μεγαλύτερη γκάφα του Μουντιάλ (vids)

Ένα χαζό πέναλτι του Σαμουέλ Ουμτιτί έδωσε στην Αυστραλία την δυνατότητα να ισοφαρίσει άμεσα σε 1-1 το παιχνίδι κόντρα στην Γαλλία.

O στόπερ της Μπαρτελόνα αφελώς χτύπησε την μπάλα με το χέρι σε εκτέλεση στημένης φάσης στην περιοχή των «τρικολόρ» και ο αρχηγός των «socceroos» Μάιλ Γέντινακ με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το 1-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της «Καζάν Αρένα».

Δείτε το βίντεο:

#thfc There will be no clean sheet for Spurs captain Hugo Lloris today – Samuel Umtiti’s moment of madness sees Mile Jedinak convert from the penalty spot. #COYS pic.twitter.com/OFGgaD2Flm

— James McCarthy (@JMcCarthyLIVE) June 16, 2018