Ο Ντιέγκο Μαραντόνα βρέθηκε στις εξέδρες για να δει τη μεγαλύτερη μάχη της Αργεντινής και οι φίλαθλοι του χάρισαν ένα… μαγικό πανό!

Οι οπαδοί της Αργεντινής νοστάλγησαν όσο ποτέ άλλοτε τον Ντιέγκο Μαραντόνα και λίγο πριν την πρεμιέρα του έκαναν ένα μοναδικό δώρο, ένα πανό με τεράστια σημασία!

Diego Maradona gets a gift from the #ARG fans. pic.twitter.com/OOqWdA3YMU

