Ο Λίνεκερ κατάπιε την γλώσσα του και άλλαξε τη ρήση με τους Γερμανούς!

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας μπαίνει η ιστορική ρήση του Γκάρι Λίνεκερ, αφού ο ίδιος την αναίρεσε μετά το τέλος του αγώνα της Γερμανίας με την Νότιο Κορέα: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι. 22 άτομα κυνηγούν μία μπάλα για 22 λεπτά και στο τέλος οι Γερμανοί δεν κερδίζουν πλέον πάντα. Η προηγούμενη εκδοχή ανήκει πια στην ιστορία», ήταν το τιτίβισμα του παλαίμαχου Άγγλου στράικερ.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018