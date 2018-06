Κρίνονται όλα: Ποντάρετε Megabet Plus για γκολ του Μέσι

Με τέσσερις καθοριστικούς αγώνες για τον τρίτο και τέταρτο όμιλο συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ: Δανία-Γαλλία (17:00), Αυστραλία-Περού (17:00), Νιγηρία-Αργεντινή (21:00) και Ισλανδία-Κροατία (21:00).

17:00: Δανία-Γαλλία: Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς οι ομάδες βολεύονται με την ισοπαλία. Η Δανία είναι κοντά στην πρόκριση, ενώ η Γαλλία σφράγισε το εισιτήριο και αναμένεται ότι θα έχει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ενδέχεται να δούμε αγώνα με χαμηλό τέμπο, με την επιλογή της ισοπαλίας να έχει απόδοση 2.64. Για τον άσο της Δανίας η απόδοση προσφέρει 4.67, ενώ για το διπλό της Γαλλίας προσφέρει 2.08.

17:00: Αυστραλία-Περού: Η Αυστραλία ψάχνει μια ευρεία νίκη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Από την άλλη το Περού είχε καλές εμφανίσεις δίχως ουσία, όμως θα παλέψει για να κλείσει με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση. Αναμένουμε αγώνα με γκολ, με την επιλογή στην Megabet Plus για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες να προσφέρει 1.78. Η απόδοση για το Over 2.5 γκολ είναι 1.98 ενώ η απόδοση για το Under 2.5 γκολ είναι 1.83.

21:00: Νιγηρία-Αργεντινή: Είναι αγώνας με χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες. Αμφότερες καίγονται για τη νίκη για να περάσουν στην επόμενη φάση, ιδιαίτερα η Αργεντινή που έχει πολλά να αποδείξει. Αναμένεται ότι θα χρειαστεί να ρισκάρουν, με την επιλογή να δούμε τέρματα και από τις δύο ομάδες να έχει απόδοση 1.85. Η επιλογή για να σκοράρει ο Λιονέλ Μέσι το πρώτο του τέρμα στην διοργάνωση προσφέρει 1.68.

21:00: Ισλανδία-Κροατία: Η Ισλανδία δεν έχει άλλη επιλογή πέραν από τη νίκη απέναντι σε μια Κροατία που θα παρουσιαστεί με αρκετές αλλαγές για να ξεκουράσει βασικά στελέχη ενόψει της συνέχειας. Ακόμη και έτσι δεν αλλάζουν οι ισορροπίες καθώς η Κροατία παραμένει φαβορί. Η επιλογή του διπλού για νίκη της Κροατίας έχει απόδοση 2.05, ενώ ο άσος για νίκη της Ισλανδίας έχει απόδοση 3.18. Η επιλογή της ισοπαλίας προσφέρει 3.20.

