Καλύτερη χωρίς τον Ζλάταν η Σουηδία!

Μια παρατήρηση που παραείναι απλοϊκή, αλλά αν μη τι άλλο ισχύει, προκύπτει από την πρόκριση της Σουηδίας επί της Ελβετίας.

Τόσο πριν την έναρξη της διοργάνωσης, όσο και κατά τη διάρκειά της ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης στη χώρα ήταν η μη παρουσία του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Αναπόφευκτα λοιπόν η σημερινή επιτυχία της ομάδας συνδέθηκε κι εκείνη με το συγκεκριμένο θέμα, με το συμπέρασμα να λέει ότι χωρίς τον σούπερ σταρ η εθνική πάει καλύτερα.

Διότι χωρίς αυτόν βρίσκεται σήμερα στα προημιτελικά και με εκείνον στη σύνθεσή της στα Μουντιάλ του 2010 και του 2014 δεν παρευρέθηκε καν, ενώ στα δυο προηγούμενα (2002, 2006) αποκλείστηκε από τους «16».

🇸🇪 Sweden with Zlatan Ibrahimovic:

❌ 2002 – Last 16

❌ 2006 – Last 16

❌ 2010 – Did Not Qualify

❌ 2014 – Did Not Qualify

🇸🇪 Sweden without Zlatan Ibrahimovic:

✅ 2018 – Quarter-Final

🤷‍♂️ Who Needs Zlatan? pic.twitter.com/tACuWVQLZC

