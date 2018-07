«It’s coming home»: Το τραγούδι της Αγγλίας που έχει σημαδέψει το Μουντιάλ

Κάθε Μουντιάλ που έρχεται και… φεύγει αφήνει πίσω του κάτι. Πέρα από τα αγωνιστικά κομμάτια, το μεγάλο γκολ, τη μεγάλη εμφάνιση, τη μεγάλη απόκρουση, μένει και κάτι ακόμα. Κάτι εξωαγωνιστικό.

Για να μην πάμε πολύ μακριά θα υπενθυμίσουμε ότι το Μουντιάλ του 2010 μας άφησε -δυστυχώς- τις βουβουζέλες, ενώ αυτό του 2014 τη συντριβή της Βραζιλίας από τη Γερμανία με 7-1 και τον «θρήνο» ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος εντός έδρας ετοιμαζόταν για μια φιέστα δίχως προηγούμενο…

Από αυτό του Μουντιάλ της Ρωσίας, αυτό που σίγουρα θα μείνει, είναι οι στίχοι από ένα τραγουδάκι που όλοι μας έχουμε σιγοτραγουδήσει, έστω και αν δεν υποστηρίζουμε Αγγλία.

«It’s coming home, it’s coming home, it’s coming, Football’ s coming home», το τραγούδι που κοντεύει να μετατραπεί στο νέο εθνικό Ύμνο της Αγγλίας.

Ένα τραγούδι που αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη δίψα ενός ολόκληρου λαού για διάκριση ομάδας του.

Το επιθυμία να μπει ένα τέλος στις ατελείωτες αποτυχίες της χώρας που «γέννησε» το ποδόσφαιρο.

Το τραγούδι είναι των Lightning Seeds, με τους ίδιους να έχουν γράψει και τους στίχους, και δημιουργήθηκε για το Euro του 1996, όπου διοργανώθηκε στην Αγγλία.

Παρά ταύτα, το τραγούδι αυτό έχει μείνει ως ο μόνιμος Ύμνος για τα «τρία λιοντάρια», τα οποία πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ στο να… φέρουν το ποδόσφαιρο σπίτι.

Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού κάνουν το πέρασμα του κορυφαίες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Γκόρντον Μπανκς και η απόκρουση του 20ου αιώνα, όπως και οι Μπόμπι Τσάρλτον στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 1966, ακόμα και ο Γκάρι Λίνεκερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990.

Λίγο τα Social Media, λίγο η πορεία της Αγγλίας έκαναν το «it’s coming home» viral σε όλο τον κόσμο.

Ακόμα και ο Ερίκ Καντονά, δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτό.

Ενώ σε διάφορες παραλλαγές, κάνει το γύρω του Διαδικτύου.

Credit to whoever made this, ITS COMING HOME😂🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤ pic.twitter.com/HUf95zaPAY

— Sam Noble (@snowble00) July 10, 2018