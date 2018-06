Ιστορική συμμετοχή του τερματοφύλακα της Αιγύπτου!

Ματς ιστορικής σημασίας θα είναι αυτό ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.

Στην ενδεκάδα των «Φαραώ» ξεκινάει βασικός ο Εσάμ Ελ Χανταρί, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να γίνεται ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς είναι 45 ετών και 161 ημερών.

Έτσι, ο Αιγύπτιος πορτιέρε, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας του από το 1996, κατέρριψε το ρεκόρ του –επίσης τερματοφύλακα- Φαρίντ Μοντραγκόν, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 43 ετών και 3 ημερών με την Κολομβία, στο μουντιάλ του 2014.

OFFICIAL: @ElHadary becomes the oldest player to feature in the #WorldCup pic.twitter.com/H3qFX9dEYr

— KingFut.com (@King_Fut) June 25, 2018