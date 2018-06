Ιμπραΐμοβιτς: «Εγώ κατέκτησα τον κόσμο, τώρα το κάνει η εθνική»

Η Σουηδία τα καταφέρνει περίφημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να βάλει τον (αγαπημένο του) εαυτό στην κουβέντα.

«Είχα πει πριν το Μουντιάλ πως η εθνική μας θα πάει μακριά και πιθανώς να κατακτήσει και το τρόπαιο. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι Σουηδός. Εγώ κατέκτησα τον κόσμο, τώρα το κάνει η εθνική Σουηδίας. Όποιος μας αντιμετωπίσει θα έχει δύσκολο έργο, αυτό είναι σίγουρο», τόνισε ο φορ της LA Galaxy.

