Η πρώτη «απόφαση» του VAR σε Μουντιάλ: Το πέναλτι που κέρδισε ο Γκριεζμάν (vid)

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ άνοιξε το σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο Γκριεζμάν, για το οποίο ωστόσο ο διαιτητής της συνάντησης έκανε χρήση του Video Assistant Referee, καθώς αρχικά δεν είχε αντιληφθεί το φάουλ που έγινε εντός περιοχής στον Γάλλο επιθετικό.

Αυτή δε ήταν η πρώτη απόφαση που λαμβάνεται μέσω VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, όπου κάνει… ντεμπούτο η χρήση της τεχνολογίας βίντεο σε Μουντιάλ.

GRIEZMANN SCORES THE FIRST “VAR” GOAL IN THE WORLD CUP. pic.twitter.com/T1rDeHuZ5M

— FOOTOLOGY (@footology11) June 16, 2018