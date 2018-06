Η φωτογραφία των 122 γκολ του Μουντιάλ

Δεν έχουν μπει και λίγα γκολ στην πρώτη φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Το γεγονός αναδεικνύει με μια εξαιρετικής έμπνευσης φωτογραφία το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fox Sports για τους σκόρερ του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Όπως βλέπετε σε 48 παιχνίδια μέχρι στιγμής, έχουν σκοράρει 86 ποδοσφαιριστές έχοντας σημειώσει συνολικά 122 τέρματα.

Οσο για το ποιοι είναι; Τα όνοματά τους τα βλέπετε πάνω στην εντυπωσιακή φωτογραφία.

48 games. 122 goals. 86 players.

The FIFA World Cup has not disappointed. 🌎🏆 pic.twitter.com/3nyjnjjh9u

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 29, 2018