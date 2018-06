GOAL-GOAL το Γαλλία-Αργεντινή, στο 2.15 στην BET ON ALFA

Στη φάση των «16» εισέρχεται από σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο και στα γήπεδα της Ρωσίας αρχίζει να μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πολύ μεγάλα ματς, στις 17:00 το ντέρμπι Γαλλία-Αργεντινή και στις 21:00 το αμφίρροπο ματς Ουρουγουάη-Πορτογαλία.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

17:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Το σπουδαιότερο ματς της φάσης των «16» με τις δύο ομάδες που ρίχτηκαν στη διοργάνωση και ήταν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο να αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για μια θέση στην οκτάδα. Στο 2.35 μπορείτε να βρείτε στην Bet on Alfa τη νίκη της Γαλλίας, 3.35 είναι η απόδοση για νίκη της Αργεντινής και στο 2.95 το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Στο 2.60 είναι η απόδοση του over 2.5 goals και στο 1.45 το under 2.5 goals, ενώ αν πιστεύετε ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στη μεγάλη σημερινή αναμέτρηση, η απόδοση είναι 2.15. Απόδοση 1.65 έχει η Γαλλία για να πάρει την πρόκριση, ενώ η αντίστοιχη απόδοση της Αργεντινής είναι 2.20.

21:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μεγάλο ματς και το βραδινό, το οποίο προσφέρεται στην απόλυτη ισορροπία όσον αφορά τις στοιχηματικές αποδόσεις στην Bet on Alfa. Μπορείτε να βρείτε τον άσο για νίκη της Ουρουγουάης στο 2.80, το διπλό για νίκη της Πορτογαλίας είναι στο 2.85, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρεται στο 2.80. Το over 2.5 goals έχει απόδοση 2.85, στο 1.40 είναι η απόδοση του under 2.5 goals, ενώ το Goal-Goal προσφέρεται στο 2.25. Η πρόκριση της Ουρουγουάης είναι στο 1.85 και η πρόκριση της Πορτογαλίας στο 1.90.

Προσφέρονται και για τα δύο σημερινά ματς αποδόσεις τη μέθοδο που θα έρθει η πρόκριση και άλλες πολλές επιλογές.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

