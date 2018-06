Φέρντιναντ για Ρονάλντο: «Παράνομο αυτό που κάνει» (pic)

Μια υπέροχη ποδοσφαιρική παράσταση πρόσφερε στον αγώνα της πρεμιέρας με την Ισπανία (3-3), ο αρχηγός της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μεταξύ αυτών που παρακολούθησαν τον συγκεκριμένο αγώνα ήταν και ο παλαίμαχος Άγγλος αμυντικός Ρίο Φέρντιναντ.

Ο πάλαι ποτέ αμυντικός της Λιντς και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος πλέον είναι τηλεσχολιαστής για την βρετανική τηλεόραση πραγματοποίησε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter όπου και αποθεώνει τον CR7.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Είναι παράνομο αυτό που κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Κριστιάνο» ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτή.

I can’t breathe…. it’s illegal what @Cristiano is doing at the #WorldCupRussia #FIFA2018 #FIFA

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 15, 2018