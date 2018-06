Έξαλλος ο Μαραντόνα: «δείξτε τ’ αυγά σας» (vid)

Φωνάζει συνθήματα και χοροπηδάει με τη φανέλα του Μέσι, ενώ σε άλλη φάση φωνάζει στους παίκτες της Αργεντινής να δείξουν ότι έχουν… αυγά. Γενικότερα μπορείς να πεις ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα το ζει έντονα το κρίσιμο ματς με την Κροατία.

Diego Maradona has a public service announcement for Argentina.

Warning: may not be appropriate for work. pic.twitter.com/N00WmSWrnH

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) June 21, 2018