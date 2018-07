Έβαλαν στοίχημα στο Twitter για το Σουηδία – Αγγλία Ιμπραϊμοβιτς, Μπέκαμ (pic)

Σουηδία και Αγγλία διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ όπου και θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ρωσία – Κροατία.

Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς και Ντέιβιντ Μπέκαμ με αφορμή τον εν λόγω αγώνα αποφάσισαν να κάνουν κάτι πρωτότυπο.

Τι; Να βάλουν στοίχημα μέσω του Twitter για το ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια.

Ντέιβιντ Μπέκαμ, αν νικήσει η Αγγλία, θα κεράσω δείπνο οπουδήποτε θέλεις στον κόσμο. Αν όμως νικήσει η Σουηδία, θα μου πάρεις οτιδήποτε θέλω από τα ΙΚΕΑ. Εντάξει;” ήταν η πρόκληση του «Ιμπρα» στον «Μπεκς».

Η απάντηση από την πλευρά του πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ, της Μίλαν και άλλων ομάδων ήταν η εξής ακόλουθη: Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, αν η Σουηδία νικήσει, εγώ προσωπικά θα σε πάω στα ΙΚΕΑ και θα σου πάρω οτιδήποτε θέλεις για το νέο αρχοντικό στους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Αν όμως νικήσει η Αγγλία, θέλω να έρθεις σε έναν αγώνα της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ, να φορέσεις φανέλα της εθνικής και να απολαύσεις fish and chips στο ημίχρονο”.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

.@Ibra_official and David Beckham have settled on an England vs. Sweden bet 😂 pic.twitter.com/0ugtIRb3PF

— NBC Sports (@NBCSports) July 7, 2018