Επική ατάκα του Λίνεκερ για τους Γερμανούς: «Πως στο @#$% νικάνε;» (pic)

Πριν από αρκετά χρόνια ο Γκάρι Λίνεκερ είχε πει για τους Γερμανούς την παρακάτω ατάκα που έμελλε να μείνει για πάντα στα κιτάπια.

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που αγωνίζονται 22 ποδοσφαιριστές. Αλλά στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί».

Ο χρόνος πέρασε, πολλά πράγματα άλλαξαν. Όμως ένα παρέμεινε ίδιο. Οι Γερμανοί και η νοοτροπία νικητή που έχουν μέχρι και σήμερα.

Το απέδειξαν και στο ματς με τους Σουηδούς. Το σκορ ήταν στο 1-1 και το ρολόι στο 95′ όταν ο Τόνι Κρόος με απίθανο φάουλ έκανε το 2-1 και χάρισε στο τέλος τη νίκη στα «πάντσερ».

Γι’ αυτό το λόγο ο παλαίμαχος Άγγλος φορ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό το παρακάτω μήνυμα: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι. Παίζουν 22 παίκτες και κυνηγούν την μπάλα για 82 λεπτά και οι Γερμανοί χάνουν έναν παίκτη λόγω αποβολής. Έτσι μένουν 21 παίκτες για την μπάλα για 13 λεπτά και στο τέλος κάπως στον #@$%τα καταφέρουν να νικήσουν οι Γερμανοί».

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.

