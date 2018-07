Δυάδα φαβορί ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ, με απόδοση 4.30 στην BET ON ALFA

Δύο πολύ μεγάλα φαβορί ξεχωρίζουν από τα σημερινά ματς για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Βραζιλία και το Βέλγιο κόντρα σε Μεξικό και Ιαπωνία έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη και την πρόκριση, κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τις αποδόσεις που προσφέρει η Bet on Alfa που προσφέρει αποδόσεις και για τα δύο σημερινά ματς.

Μπορείτε μέσω του πρωτοποριακού Build & Bet να κάνετε συνδυασμό επιλογών για τον ίδιο αγώνα και να αυξήσετε τα πιθανά κέρδη σας.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

17:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

Με απόδοση 1.45 η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο σημερινό ματς. Η νίκη για το Μεξικό προσφέρεται στην Bet on Alfa στο 7.00, ενώ μπορείτε να βρείτε στο 4.20 το ισόπαλο αποτέλεσμα. 1.85 είναι η απόδοση του over 2.5 goals και 1.90 το υunder 2.5 goals, ενώ η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι 2.00. Η πρόκριση της Βραζιλίας προσφέρεται στο 1.21 και η πρόκριση για το Μεξικό στο 4.30.

Με απόδοση 3.95 ο Νεϊμάρ και με απόδοση 4.30 ο Ντε Ζεσούς προβάλλουν σαν τα φαβορί για να πετύχουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

21:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΑΠΩΝΙΑ

Το Βέλγιο έχει μεγάλες προσδοκίες από τη φετινή διοργάνωση και προβάλλει σαν πολύ μεγάλο φαβορί με απόδοση 1.36 για τη σημερινή αναμέτρηση με την Ιαπωνία. Το διπλό για νίκη της Ιαπωνίας προσφέρεται στο 8.70, ενώ στο 4.60 είναι η απόδοση του ισόπαλου αποτελέσματος.

Στο 1.85 είναι η απόδοση του over 2.5 goals και στο 1.90 του under 2.5 goals, ενώ αν πιστεύετε ότι θα σκοράρουν στη σημερινή αναμέτρηση και οι δύο ομάδες η απόδοση είναι 2.20. Στο 1.16 βρίσκετε στην Bet on Alfa την πρόκριση του Βελγίου και στο 5.00 την πρόκριση της Ιαπωνίας.

Ο Ρομελού Λουκάκου με 3.85, ο Μπατσουαγί με 4.60 και ο Έντεν Αζάρ με 4.80 είναι οι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν σαν τα φαβορί για να πετύχουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

Αν βλέπετε τα δύο μεγάλα φαβορί να παίρνουν τη νίκη και να κερδίζουν τα ματς από το ημίχρονο μπορείτε να τα βρείτε στην Bet on Alfa με 2.10 τη Βραζιλία και 2.00 το Βέλγιο με συνολική απόδοση αν τα συνδυάσετε στο 4.30.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αποδόσεις για την κάθε ομάδα, όσον αφορά τη μέθοδο με την οποία θα έρθει η πρόκριση.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

