Απονομή υπό καταρρακτώδη βροχή στη Γαλλία (VIDEO)

Ο ουρανός στη Μόσχα… άνοιξε όταν οι Κροάτες ανέβηκαν στο βήμα για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους και όταν ήρθε η σειρά των “μπλε”, η μπόρα είχε δυναμώσει αρκετά.

Οι επίσημοι συνέχισαν να δίνουν μετάλλια στους παίκτες και τους προπονητές των ομάδων, με ορισμένα άτομα από τα επιτελεία τους να ανοίξουν ομπρέλες, όχι όμως και στους δύο πολιτικούς ηγέτες, τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και την πρόεδρο της Κροατίας, Κολίντα Γκραμπάρ – Κιτάροβιτς, που προτίμησαν να κάνουν την απονομή χωρίς “ασπίδα” από τον καιρό.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει αυτήν τη μαγική στιγμή για τη γαλλική ομάδα, όμως, με συνέπεια ο Τζιάνι Ινφαντίνο να παραδώσει κανονικά το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας, Ουγκό Λορίς, ο οποίος το σήκωσε ψηλά μέσα σε φρενήρεις πανηγυρισμούς από τους συμπαίκτες του.

