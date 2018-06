Αλλάζει η μπάλα του Μουντιάλ (pic)

Με διαφορετική μπάλα θα διεξαχθούν τα νοκ – άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ της Ρωσίας με την «Adidas» να παρουσιάζει σήμερα την καινούργια μπάλα που θα πάρει τη θέση της «Telstar».

Η καινούργια μπάλα θα λέγεται «Τelstar Mechta» και αντί για μαύρο χρώμα θα έχει έντονο κόκκινο λόγω Ρωσίας και για πρώτη φορά, θα την δούμε στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη στις 30 Ιουνίου.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P

— adidas Football (@adidasfootball) June 26, 2018