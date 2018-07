Αγγλία, το αστείο παρατράβηξε…

Για μία χώρα που έχει μάθει να αντέχει οποιαδήποτε ποδοσφαιρική τραγωδία, η απρόσμενη επιτυχία της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δημιουργεί ένα σαφές πρόβλημα ψυχολογικής διαχείρισης. WTF is going on here? Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…