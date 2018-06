Βαλένθια : Αγοράζει τον Γκονσάλο Γκουέδες από την Παρί

Έτοιμη να αποκτήσει τον Γκονσάλο Γκουέδες από την Παρί Σεν Ζερμέν είναι η Βαλένθια σύμφωνα με δημοσιεύματα. ‘

Ο Πορτογάλος εξτρέμ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε δανεικός στις «νυχτερίδες» από τους Παριζιάνους μετρώντας 33 συμμετοχές και 5 γκολ και αναμένεται να γίνει μόνιμος κάτοικος Βαλένθια έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

O 21άχρονος άσσος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του και αναδείχτηκε από την Μπενφίκα από την οποία και τον αγόρασε η Παρί το 2016.

Οι Γάλλοι από την πλευρά τους θέλουν να πουλήσουν παίκτες καθώς μετά τις μεταγραφές Νεϊμάρ και Εμπαπέ αλλά και με αυτές που αναμένεται να κάνουν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο θα έχουν πρόβλημα με το financial fair play.

Valencia have agreed a €50m deal with Paris Saint-Germain to sign Portugal winger Gonçalo Guedes. (Source: Radio Montecarlo) pic.twitter.com/Isqc3KTXdi

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 11, 2018