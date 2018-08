Ο Μπαπέ ξεφτιλίζει συμπαίκτη του στην προπόνηση της Παρί! (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ επέστρρεψε πρόσφατα στις προπονήσεις της Παρί και είναι… φορτσάτος από το εκπληκτικό μουντιάλ που πραγματοποίησε, και οδήγησε τη Γαλλία στην κορυφή του κόσμου.

Δεν εξηγούνται αλλιώς τα… μαγικά που κάνει στην προετοιμασία της γαλλικής ομάδας. Πριν από λίγο, η Παρί ανέβασε στα social media ένα βιντεάκι που δείχνει τον Μπαπέ να χαζεύει στην κυριολεξία έναν συμπαίκτη του, κάνοντας μια απίθανη ντρίμπλα.

Το μέλλον φαίνεται ότι ανήκει για τα καλά στον 19χρονο παικταρά, που ώρες-ώρες μοιάζει να… σπάει πλάκα με τους αντιπάλους του στους αγωνιστικούς χώρους!

So… @KMbappe did this in training 😶 🔴🔵 pic.twitter.com/gq3LJwlpOT

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2018